В США запретили отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Командиры боевых кораблей ВМС США больше не смогут отправлять провинившихся матросов в карцер на хлеб и воду. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, новые правила вступят в силу 1 января 2019 года. По ним остаётся возможность наказывать моряков за различные дисциплинарные нарушения, однако карцер, куда провинившихся отправляли на срок до трёх суток, теперь под запретом.

Отмечается, что многие служащие американских ВМС рады отмене наказания, однако некоторые всё же сожалеют о потере традиции.