Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор повторно запустил горячую линию по такси и каршерингу. Об этом говорится на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что такие меры были приняты в связи с "высокой востребованностью гражданами информации" об этих услугах.
Горячая линия будет работать с 27 декабря по 15 января. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в ноябре этого года специалисты ведомства уже оказали около 3,3 тысячи консультаций в рамках такой же акции.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени