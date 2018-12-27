Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор повторно запустил горячую линию по такси и каршерингу. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что такие меры были приняты в связи с "высокой востребованностью гражданами информации" об этих услугах.

Горячая линия будет работать с 27 декабря по 15 января. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в ноябре этого года специалисты ведомства уже оказали около 3,3 тысячи консультаций в рамках такой же акции.