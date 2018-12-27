Светофоры со светящимися опорами установили ещё на 11 переходах Москвы

Суммарно в 2018 году дополнительной подсветкой оснастили дорожные сигналы по 59 адресам.

Светофоры со светящимися опорами установили ещё на одиннадцати дорожных переходах Москвы, сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

— В декабре дополнительная подсветка светофорных опор появилась на 11 пешеходных переходах: зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен, — говорится в сообщении.

Суммарно в 2018 году дополнительная подсветка появилась у дорожных сигналов по 59 адресам. Светодиодные ленты устанавливают на светофорах на наиболее аварийных участках города.

Напомним, к Дню города в Москве на Цветном бульваре появился "танцующий" светофор.