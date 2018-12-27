Трамп прибыл на немецкую авиабазу Рамштайн

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья прибыли на немецкую авиабазу Рамштайн. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что президент США и первая леди посетили Германию, чтобы пообщаться с американскими военными, находящимися в Рамштайне.
Напомним, ранее первая семья Соединённых Штатов прилетела в Ирак с необъявленным визитом. Трамп вместе с женой пообщался с американскими военнослужащими и поздравил их с Рождеством.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени