Трамп прибыл на немецкую авиабазу Рамштайн

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Трамп прибыл на немецкую авиабазу Рамштайн

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья прибыли на немецкую авиабазу Рамштайн. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что президент США и первая леди посетили Германию, чтобы пообщаться с американскими военными, находящимися в Рамштайне.

Напомним, ранее первая семья Соединённых Штатов прилетела в Ирак с необъявленным визитом. Трамп вместе с женой пообщался с американскими военнослужащими и поздравил их с Рождеством.

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