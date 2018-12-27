15-метровая ёлка и игрушки ручной работы. Вокзалы Москвы украсили к празднику

Праздничные деревья стоят в наиболее оживлённых местах, но они не помешают пассажирам.

На девяти железнодорожных вокзалах Москвы появились новогодние украшения. Об этом информирует официальный портал мэра и правительства столицы.

Самую высокую ёлку поставили на перроне Белорусского вокзала. Ели также появились в залах ожидания и на площадях у Киевского, Ленинградского, Курского, Рижского, Савёловского, Павелецкого, Казанского и Ярославского вокзалов.

Все праздничные деревья стоят в наиболее оживлённых местах, но они не помешают пассажирам. Самое трогательное новогоднее дерево разместили на Ленинградском вокзале. Оно украшено игрушками, которые были сделаны детьми железнодорожников.

В пресс-службе дирекции ж/д вокзалов РЖД отметили, что 31 декабря к пассажирам через громкоговорители обратятся главы всех столичных вокзалов. Аудиозаписи их обращений будут звучать каждый час. В последний день года на вокзалах состоится около 20 праздничных мероприятий.

— Пассажиров ожидают поздравления от Дедов Морозов и Снегурочек, выступления артистов и музыкантов, а также различные конкурсы, — подчеркнули в пресс-службе.