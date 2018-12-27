Учёные рассказали, кто рискует стать буйным лунатиком

Приём антидепрессантов, "афганский синдром" и тревожные состояния оказались главными факторами риска развития расстройства.

Учёные выяснили, какие факторы чаще всего влияют на развитие буйного лунатизма. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Neurology.

— О природе этой болезни мы пока мало что знаем. Она может вызываться лекарствами или же быть первым знаком развития серьёзных проблем, таких как болезнь Паркинсона, деменция или множественная атрофия, — сказал один из авторов исследования Рональд Постума.

Среди факторов риска развития расстройства также выделяют приём антидепрессантов, "афганский синдром" и тревожные состояния. При этом лунатиками чаще являлись мужчины.

Во время так называемой фазы быстрого сна, когда все мускулы человека "отключаются", а глаза начинают двигаться быстро и хаотично, человек видит самые яркие сны.

У некоторых людей, как объясняет эксперт, происходят довольно необычные нарушения в работе мозга во время этой фазы сна. По пока непонятным причинам их тело не цепенеет, а человек начинает совершать всё те же движения, что и "внутри" сновидения.

Ранее Лайф рассказывал о 35-летнем лунатике, который упал с восьмого этажа, после чего проснулся и понял, что сломал ногу.