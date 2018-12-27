На Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов

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На Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов

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Фото: © РИА Новости / Иван Макеев

К настоящему моменту составы следуют по оранжевой ветке столичной подземки в штатном режиме.

На юге Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в "Твиттере".

Сейчас поезда следуют по оранжевой ветке московской подземки в штатном режиме, движение полностью восстановлено.

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