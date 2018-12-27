На Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов

К настоящему моменту составы следуют по оранжевой ветке столичной подземки в штатном режиме.

На юге Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в "Твиттере".

На южном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2018 г.

Движение на Калужско-Рижской линии (6) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2018 г.

Сейчас поезда следуют по оранжевой ветке московской подземки в штатном режиме, движение полностью восстановлено.