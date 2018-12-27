Супергерои без плащей. Сотрудники МЧС за год спасли более 200 тысяч человек

Специалисты Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ спасли более 200 тысяч человек при катастрофах, пожарах и авариях в 2018 году. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

— Только в 2018 году специалисты МЧС России при пожарах, авариях, катастрофах и ЧС спасли более 200 тысяч человек. Почти 900 человек, которые нуждались в срочной медицинской помощи, были своевременно доставлены в лечебные учреждения авиацией МЧС, — приводит РИА "Новости" комментарий министерства.

Сегодня спасатели РФ отмечают профессиональный праздник, но и в этот день на дежурство заступают более 50 тысяч сотрудников МЧС.

Ранее с Днём спасателя сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил президент России Владимир Путин.