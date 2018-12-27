Запущенные с Восточного спутники "Канопус-В" взяты на управление

Специалисты уже обнаружили на севере Амурской области части ступени ракеты "Союз-2.1а".

Космические аппараты зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и № 6, которые были запущены с космодрома Восточный, взяты на управление "Роскосмосом", рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— "Канопус-В" 5 и 6 взяты на управление. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет возможности, — отметил он на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что специалисты корпорации уже обнаружили на севере Амурской области первые фрагменты ступени ракеты "Союз-2.1а", при помощи которой был произведён запуск спутников, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на главу поисковой группы Александра Двуреченского.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками "Канопус-В" —№ 5 и № 6 — и с 26 иностранными аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный.