Пассажирский поезд сбил двоих мужчин в Подмосковье

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань, сбил двоих пешеходов в Московской области, в результате чего один из них погиб, информирует пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

— Сегодня в районе станции 47 км Рязанского направления пассажирским поездом Санкт-Петербург — Астрахань травмированы двое мужчин, один из них — смертельно, — приводит агентство "Москва" комментарий пресс-службы.

Как отметили в управлении на транспорте, мужчины переходили ж/д пути по настилу.