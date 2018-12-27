СМИ: В России могут вырасти тарифы на воду и тепло

В России могут повыситься тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение, сообщает газета "Коммерсант". Уточняется, что к такому выводу пришёл Минстрой в связи с подготовленным Министерством энергетики проектом постановления о введении платы за неиспользуемый потребителями резерв электричества.

По данным СМИ, в Минстрое считают, что проект Минэнерго некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения. В ведомстве поясняют, что там завышают резерв из-за действующих нормативов, а не из-за неэффективной деятельности. Министерство строительства также подчёркивает, что если будут увеличены затраты на оплату электроэнергии, то повысят и тарифы на тепло и ВКХ.

Меж тем в Минэнерго с оценкой Минстроя не согласны. Они настаивают, что тарифы на воду и тепло никак не вырастут.