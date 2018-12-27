Пьяный рецидивист набросился на инспектора в машине ГИБДД — видео

Находясь на заднем сиденье автомобиля, он неожиданно ударил полицейского локтем в лицо.

В Ямало-Ненецком автономном округе пьяный рецидивист напал на инспектора в машине Госавтоинспекции. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники ГИБДД остановили ночью автомобиль с пьяным водителем. По дороге в отдел полиции, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, он неожиданно ударил полицейского локтем в лицо, — говорится в сообщении СК.

29-летнему ранее неоднократно судимому гражданину предъявили обвинение в связи с применением насилия в отношении представителя власти.