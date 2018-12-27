Мантуров заявил о готовности России строить железные дороги в Таиланде

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также отметил, что компании РФ намерены сотрудничать в области цифровых технологий, медицины и биотехнологий.

Российские компании готовы заняться строительством железных дорог в Таиланде, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

— Российские предприятия готовы принять участие в строительстве новых веток железных дорог и поставках подвижного состава в рамках правительственной программы, — сказал Мантуров.

Он также заявил, что компании РФ готовы к сотрудничеству в области цифровых технологий, медицины и биотехнологий. Мантуров напомнил, что между "Роснефтью" и таиландской компанией PTT достигнута договорённость о взаимных поставках нефти в объёме до 200 млн тонн до 2037 года. И в настоящее время между компаниями при участии "Газпрома" и "Новатэка" разрабатываются проекты в сфере сжиженного природного газа.

Ранее Мантуров подтвердил, что Турция станет партнёром России на выставке "Иннопром" в 2019 году.