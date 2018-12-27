Пассажир убил таксиста в Москве

Во время допроса мужчина пояснил следователям, что конфликт с водителем произошёл из-за малозначительного повода.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 27 декабря недалеко от улицы Крымский Вал. Мужчина, находясь в такси, вступил в перепалку с водителем и ударил его ножом в горло. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

— В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошёл из-за малозначительного повода, — добавили в СК.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".