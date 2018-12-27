Идеальный салат. Россиянам рассказали, как правильно выбрать продукты для оливье

Рекомендации включают в себя секреты по выбору самой вкусной докторской колбасы, самого мягкого и сочного зелёного горошка, самых хрустящих маринованных огурчиков.

"Роскачество" накануне новогодних праздников обнародовало рекомендации по выбору ингредиентов для оливье. Об этом сообщается на сайте Российской системы качества.

— Рекомендации включают в себя секреты выбора самой вкусной докторской колбасы, самого мягкого и сочного зелёного горошка, самых хрустящих маринованных огурчиков, — говорится в сообщении.

Основным ингредиентом главного новогоднего салата является докторская колбаса, и тут эксперты отмечают, что самая вкусная — та, которая обвёрнута в натуральные оболочки, а состав должен быть довольно простой: говядина, свинина, яйца, соль, молоко, специи. Согласно ГОСТу допускается использование нитрита натрия и крахмала.

При выборе картофеля эксперты рекомендуют обратить внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, кожура — жёлтой, а поперечный диаметр клубня — от 40 до 80 миллиметров.

Покупая горошек, следует помнить, что консервы из свежего продукта в нашей стране изготавливаются с конца мая по конец июля, в другое время он производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха, а это сказывается на вкусе. В "Роскачестве" отмечают, что в состав горошка должны входить горох, вода, сахар и соль.

Что касается маринованных огурцов, то тут стоит обращать внимание на вкус и запах. По ГОСТу они должны быть приятными, не сильно кислыми или кислыми, кисло-сладкими, умеренно солёными с ароматом пряностей, а все компоненты должны быть натуральными.

Не обошли стороной и майонез. Эксперты уточняют, что настоящий продукт сделан из яиц и растительного масла. В нём должно быть не менее одного процента яйцепродуктов и не менее 50% жира, в другом случае это майонезный соус.