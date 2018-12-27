За проезд передаём! Дерипаску лишили льгот на общественный транспорт в Хакасии

Такое решение приняли власти Саяногорска в рамках выполнения бюджетных обязательств.

Бизнесмена Олега Дерипаску, как и других почётных граждан Саяногорска, лишили права бесплатного проезда в общественном транспорте. Такое решение приняли в мэрии, сверстав городской бюджет, сообщает РИА "Новости".

Всего в городе 17 почётных граждан, которым были положены льготы. Помимо президента "Русала", в этом списке фигурирует бывший гендиректор Саянского алюминиевого завода Олег Буркацкий.

Отметим, что с первого января в Саяногорске вырастет стоимость проезда в городском транспорте. Объявления об этом уже появились в рейсовых автобусах. С нового года цена билета составит 24 рубля за одну поездку.