Почти три миллиона россиян оказались невыездными перед Новым годом из-за долгов

При этом год назад в числе невыездных было на миллион россиян меньше — 1,7 млн должников.

Почти три миллиона граждан России оказались в списке невыездных перед новогодними праздниками из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

По данным ФССП, ровно год назад в числе невыездных было на миллион россиян меньше — 1,7 млн должников.

В ведомстве предупредили, что для того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу России, рекомендуется заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам.

О наличии или отсутствии задолженности можно узнать на официальном сайте ФССП России.