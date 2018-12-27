В МЧС назвали предварительную причину пожара в шахте в Соликамске

Предварительная версия пожара в шахте в Соликамске — возгорание стройматериалов, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью на телеканале "Россия 24".
— Версии есть. Говорить о них ещё рано, но мы полагаем, что это возгорание строительных материалов, там шли ремонтные работы,— пояснил он.
Напомним, 22 декабря в Соликамске произошёл пожар на строящемся стволе рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Девять человек оказались заблокированы на глубине 364 метров. Все они погибли, их тела уже подняты на поверхность.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени