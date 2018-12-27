В МЧС назвали предварительную причину пожара в шахте в Соликамске

На руднике, где в результате инцидента погибло девять человек, проходили строительные работы.

Предварительная версия пожара в шахте в Соликамске — возгорание стройматериалов, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью на телеканале "Россия 24".

— Версии есть. Говорить о них ещё рано, но мы полагаем, что это возгорание строительных материалов, там шли ремонтные работы,— пояснил он.

Напомним, 22 декабря в Соликамске произошёл пожар на строящемся стволе рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Девять человек оказались заблокированы на глубине 364 метров. Все они погибли, их тела уже подняты на поверхность.