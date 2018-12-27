Волны 12 метров. На Камчатке объявили штормовое предупреждение

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. По данным краевого главка МЧС, в регионе ожидаются мощные порывы ветра и сильное волнение. В центре внимания спасателей оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ и Елизовский муниципальный район. Высота волн здесь может достигать до 10–12 метров.

— В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, — говорится в сообщении ведомства.