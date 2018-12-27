Пожар в Челябинске, где погибла семья, произошёл из-за гирлянды на ёлке

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Пожар в Челябинске, где погибла семья, произошёл из-за гирлянды на ёлке

2009

Фото: © Flickr/Matt Buck

Следователи рассказали, что спастись удалось только 16-летнему подростку, которому помогли выбраться прохожие.

В Челябинской области следователи проводят проверку по факту гибели семьи в частном доме при пожаре из-за возгорания ёлочной гирлянды. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

— По предварительным данным, пожар произошёл из-за возгорания ёлочной гирлянды, — говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли пожилой мужчина, его дочь и семилетний внук. Спастись удалось только проживавшему в доме 16-летнему подростку, которому помогли выбраться прохожие.

Ранее Лайф рассказывал о брянской школьнице, которая попала в больницу с ожогами из-за новогодней гирлянды.

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