Косачёв: Говоря о сохранении базы в Ираке, Трамп хочет усидеть на двух стульях

С одной стороны, президент США хочет угодить республиканцам, которые недовольны его решением о выводе войск из Сирии.

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о планах сохранить военную базу США в Ираке, пытается усидеть на двух стульях. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в "Фейсбуке".

— С одной стороны, он по-прежнему хочет продемонстрировать намерение отказаться от роли мирового жандарма с вытекающей из неё миссии проливать кровь американцев за страны, о которых большинство ничего не слышало, — сказал он.

С другой стороны, по словам сенатора, Трамп хочет угодить республиканцам, которые недовольны его решением о выводе войск из Сирии. Косачёв отмечает, что такое решение президента США стало поводом отставки главы Пентагона Мэттиса, который "был в Вашингтоне явно популярнее самого Трампа".

Напомним, что во время встречи с американскими военнослужащими в Ираке Дональд Трамп заявил о планах не выводить войска из этой страны.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В Белом доме исключили, что президент поменяет своё решение. 23 декабря CNN сообщил о подписании указа о выводе военных.