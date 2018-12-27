Ведущие шоу "Орёл и решка: Перезагрузка" сообщили о закрытии проекта

Телешоу о путешествиях "Орёл и решка: Перезагрузка" завершает свою работу. Об этом в "Инстаграме" заявили его ведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалёв.
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Ну, вот и все! @orelireshka_official . Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!!! Я вас очень, очень люблю!!❤️ Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки! . Пту, ты все знаешь! ❤️ И да,не забывайте , где заканчивается одна история, начинается другая! #орелирешкаперезагрузка
— Заканчивается проект "Орёл и решка: Перезагрузка". Хочется сказать вам всем огромное спасибо. Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока! –– обратилась Ивлеева к зрителям со слезами на глазах.
В подписи к ролику отмечается, что за два года съёмочная группа проехала около 15 382 километров.
Телешоу "Орёл и решка. Перезагрузка" было запущено в 2017 году. Изначально ведущими были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позже сменил Евсей Ковалёв.
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