В сети "Красное и белое" рассказали о результатах обысков

С утра четверга, 27 декабря, магазины, офисы и склады компании работают в штатном режиме.

Обыски на складах и в московском офисе сети алкогольного ретейла "Красное и белое" завершились. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе обысков была изъята документация на товар, а также осмотрены помещения. Однако фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя не установлено. С утра четверга, 27 декабря, магазины, офисы и склады работают в штатном режиме.

Как уже сообщал Лайф, обыски в "Красном и белом" с участием сотрудников ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа начались накануне. Основаниями для обысков стали подозрения в обороте контрафакта и неуплата налогов. На несколько часов работа компании была парализована.