Пушистый холостяк. Кот Мостик решил отложить поиски невесты

Символ главной стройки страны займётся обустройством личной жизни лишь после окончательной сдачи моста через Керченский пролив в эксплуатацию.

Кот Мостик — главный идейный вдохновитель строителей Крымского моста — по-прежнему остаётся холостяком. Ранее сообщалось, что рыжий красавчик займётся поисками невесты сразу после запуска движения по автодорожной части переправы, однако важный шаг был отложен до того момента, пока по Крымскому мосту не пройдут первые поезда.

О том, что работа внесла коррективы в личную жизнь кота Мостика, хвостатый рассказал журналистам инфоцентра "Крымский мост", а они — передали "РИА Новостям".

— О невесте мечтал котёнком, а сейчас работы — тьма! Семейным положением займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал всё проконтролировать, — поведал пушистый холостяк.

— Вы за меня не бойтесь, холостяком долго ходить не стану, я же завидный жених, медийная личность. Недавно в топе самых популярных котиков отметили. А то, что на третьем месте, — это какое-то недоразумение, — добавил он.

Напомним, что беспризорного котёнка подобрали в Тамани охранники, работавшие на месте стройки ещё в 2015 году. Пушистого назвали Мостиком и приручили. Вместе со строителями он плодотворно работал над сооружением переправы, ловил мышей, инспектировал ход работ. За трудовые успехи кота удостоили большой чести — Мостик первым прошёл по построенному Крымскому мосту за день до президента России Владимира Путина. Животное имеет свою страничку в "Инстаграме" c более чем 40 тысячами подписчиков.