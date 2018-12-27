Житель Хабаровска взорвал боевую гранату при ограблении склада и погиб

На территории торговой базы в Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу, от полученных ран он погиб.

По предварительным данным, мужчина пытался ограбить склад, когда неожиданно решил подорвать гранату.

— Сам погиб, осколками ранило трёх человек — одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали, — сказали в ЕДДС.

По данным местных СМИ, у мужчины с собой также были нож и монтировка.