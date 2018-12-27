В Кремле прошла экскурсия для 10-летнего мальчика, мечтающего пожать руку Путину

Ребёнок очень давно хотел побывать в Москве, и теперь эта его мечта осуществилась.

10-летний Коля К., который загадал на Новый год пожать руку президенту России Владимиру Путину и мечту которого российский лидер обещал исполнить, сегодня посмотрел на палаты Московского Кремля.

Мальчику провели экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, рассказали о Парадном тронном зале, Александровском и Андреевском залах, где обычно проходят инаугурации главы государства, а сегодня пройдёт заседание Госсовета.

Оказалось, мальчик в столице впервые; как объяснила его мама, он хотел побывать в Москве, и теперь эта его мечта осуществилась. Экскурсия Коле понравилась: по его словам, она была очень интересной.

Напомним, 5 декабря на форуме добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтёры рассказали ему о проекте "Мечтай со мной", исполняющем желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание, выбрав прикреплённый к стенду конверт. Путин тогда забрал все пять конвертов, оставшиеся к тому моменту на стенде. Он уже исполнил желания четырёх ребят.

Российский лидер был тронут мечтой 10-летнего Коли, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании мальчика, он отметил, что это "очень трогательная вещь".