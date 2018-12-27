Ёлка желаний. В Кремле развесили гирлянды с новогодними мечтами детей

Каждый министр или глава региона должен сорвать одну такую записку и исполнить мечту тяжелобольного ребёнка.

В Московском Кремле перед Госсоветом установили праздничные ёлки, на которых, помимо игрушек, висят бумажные гирлянды, где записаны мечты детей.

Каждый руководитель ведомства или региона должен сорвать одну такую гирлянду и исполнить мечту тяжелобольного ребёнка, как это ранее сделал президент России Владимир Путин.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров уже забрал с ёлки несколько детских желаний.

Кадыров рассказал, какие желания тяжелобольных детей на Новый год он снял с ёлки. По его словам, среди просьб — коляска, поход в динопарк и поездка в Москву. Также лидер республики добавил, что в Чечне проводятся подобные акции.

Напомним, в проекте "Мечтай со мной" принял участие российский лидер Владимир Путин. Он взял с благотворительного стенда пять конвертов с мечтами тяжелобольных детей. Четыре желания уже исполнены, осталось одно.