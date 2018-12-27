Вышел из машины, истекая кровью. Нападение на таксиста в Москве попало на видео

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Вышел из машины, истекая кровью. Нападение на таксиста в Москве попало на видео

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Инцидент на Крымском Валу в Москве, в ходе которого мужчина убил водителя такси, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Следственный комитет России в "Твиттере".

Напомним, в ночь на 27 декабря мужчина, находясь в такси, вступил в перепалку с водителем и ударил его ножом в горло. После этого пострадавший попытался убежать от преступника, но вскоре от полученной травмы скончался.

В настоящее время нападавший задержан. Он рассказал, что конфликт с водителем произошёл из-за малозначительного повода. Возбуждено уголовное дело.

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