Вышел из машины, истекая кровью. Нападение на таксиста в Москве попало на видео

Инцидент на Крымском Валу в Москве, в ходе которого мужчина убил водителя такси, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Следственный комитет России в "Твиттере".

Задержан подозреваемый в убийстве водителя такси в центре Москвы.



Сегодня мужчина возвращался из бара на такси и в ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение в горло. Таксист скончался. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения pic.twitter.com/v2ScwylOVs — Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 декабря 2018 г.

Напомним, в ночь на 27 декабря мужчина, находясь в такси, вступил в перепалку с водителем и ударил его ножом в горло. После этого пострадавший попытался убежать от преступника, но вскоре от полученной травмы скончался.

В настоящее время нападавший задержан. Он рассказал, что конфликт с водителем произошёл из-за малозначительного повода. Возбуждено уголовное дело.