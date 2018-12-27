Под Брянском автобус с детьми столкнулся с краном

После первого удара минивэн выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Peugeot Boxer.

В Брянской области школьный автобус столкнулся с краном, в результате пострадало восемь человек, из которых шестеро — дети. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местного управления ГИБДД.

Как отмечается, 27 декабря в 09:20 (совпадает с мск) на 392-м километре трассы М-3 "Украина" кран столкнулся с минивэном Opel Vivaro, который отбросило на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с автобусом Peugeot Boxer. В принадлежащем Щегловской школе автобусе находились 19 детей в возрасте 9–15 лет и двое взрослых.

— В результате ДТП водитель автомобиля Opel и его пассажир, а также шестеро несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, — рассказал представитель дорожной полиции.

Ранее Лайф рассказывал о том, что школьный автобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае.