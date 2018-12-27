Главы двух государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление партнёрства и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств в ходе разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла о реализации договорённостей, которые были достигнуты по итогам визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

Путин и Мирзиёев также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление партнёрства и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.