Голикова — о своей новогодней мечте: Выспаться

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая перед заседанием Госсовета также сорвала с ёлки бумажное украшение с детской мечтой, рассказала Лайфу, чего она сама себе желает в новом году.
— Выспаться, — с улыбкой призналась Голикова.
Саму новогоднюю ночь она планирует встречать с кругу семьи, в тёплой и радостной атмосфере.
— Буду дома, только в семье, никуда не пойдём, а соберёмся за семейным столом, — рассказала вице-премьер.
А вот министр финансов Антон Силуанов будет отмечать главный волшебный праздник в деревне в Калужской области. Говорит, что это лучшее место для встречи Нового года. Баня с прорубью тоже будет.
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