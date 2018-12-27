Голикова — о своей новогодней мечте: Выспаться

Вице-премьер России рассчитывает провести праздники в спокойной семейной обстановке и компенсировать недостаток сна. Мы вас так понимаем, Татьяна Алексеевна.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая перед заседанием Госсовета также сорвала с ёлки бумажное украшение с детской мечтой, рассказала Лайфу, чего она сама себе желает в новом году.

— Выспаться, — с улыбкой призналась Голикова.

Саму новогоднюю ночь она планирует встречать с кругу семьи, в тёплой и радостной атмосфере.

— Буду дома, только в семье, никуда не пойдём, а соберёмся за семейным столом, — рассказала вице-премьер.

А вот министр финансов Антон Силуанов будет отмечать главный волшебный праздник в деревне в Калужской области. Говорит, что это лучшее место для встречи Нового года. Баня с прорубью тоже будет.