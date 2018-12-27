Американец впервые в истории в одиночку прошёл Антарктиду на лыжах

Родные и близкие мужчины отслеживали его путь длиной в полторы тысячи километров через Интернет.

Спортсмен-экстремал из США совершил первое в истории одиночное путешествие по Антарктиде, информирует The Guardian.

33-летний Колин О'Брэди из Портленда начал свою опасную экспедицию 3 ноября. 26 декабря он наконец завершил путешествие — без посторонней помощи прошёл полярный континент за 54 дня. Родные и близкие мужчины через Интернет отслеживали его путь длиной в полторы тысячи километров.

У меня получилось! Колин О'Брэди в телефонном разговоре с семьёй

— И пусть последние 32 часа стали самыми сложными в моей жизни, они, честно говоря, принесли мне лучшие моменты, которые я когда-либо испытывал, — написал путешественник на своей странице в "Инстаграме".

Мужчина добавил, что почти за сутки прошёл последние 129 км без остановок.