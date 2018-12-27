Путин заявил, что власти продолжат поддерживать волонтёров

Глава государства напомнил, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, и поблагодарил всех волонтёров за бескорыстную помощь.

Российские власти продолжат поддержку волонтёрства в стране. Об этом на заседании Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин.

— Поддержка волонтёрства не ограничивается формальными календарными сроками. Как говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство разработало концепцию развития добровольчества, волонтёрства до 2025 года, — сказал Путин.

Примечательно, что на заседании Госсовета, помимо глав регионов, присутствуют волонтёры и представители социально ориентированных некоммерческих организаций.