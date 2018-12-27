Путин заявил, что власти продолжат поддерживать волонтёров

Российские власти продолжат поддержку волонтёрства в стране. Об этом на заседании Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин.
— Поддержка волонтёрства не ограничивается формальными календарными сроками. Как говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство разработало концепцию развития добровольчества, волонтёрства до 2025 года, — сказал Путин.
Примечательно, что на заседании Госсовета, помимо глав регионов, присутствуют волонтёры и представители социально ориентированных некоммерческих организаций.
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