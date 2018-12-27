Путин пожал руку 10-летнему Николаю со Ставрополья, исполнив его мечту – видео

Мальчик признался, что "чуть-чуть волновался" перед встречей с президентом, но его мама всё-таки переживала сильнее.

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Николая Кузнецова из Ставропольского края, который хотел пожать руку российскому лидеру. Глава государства также расписался на форме ребёнка для занятий самбо.

Путин встретил мальчика и его маму в своей резиденции в Кремле. Они немного поговорили и пожали друг другу руки.

Николай пока оставил тренировки по самбо из-за состояния здоровья, но всё-таки получил автограф президента на своей экипировке. Мама Коли пообещала, что мальчик наденет эту форму на свои первые соревнования после победы над болезнью.

Что касается рукопожатия президента, то Коля назвал его крепким. Перед встречей с лидером страны он "чуть-чуть волновался", однако добавил, что мама переживала сильнее.

До встречи с президентом для Коли и его мамы провели экскурсию по Кремлю. После они отправятся смотреть Москву, в частности усадьбу Измайлово.

5 декабря на форуме добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтёры рассказали ему о проекте "Мечтай со мной", исполняющем желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание, выбрав прикреплённый к стенду конверт. Путин тогда забрал все пять конвертов, оставшихся к тому моменту на стенде. Он уже исполнил желания четырёх ребят.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтёрская инициатива. Проект помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают тяжёлыми заболеваниями. В этом году он вошёл в платформу "Россия — страна возможностей" и проводится в рамках Года добровольца в России.