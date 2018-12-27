Путин поручил снять устаревшие ограничения на работу волонтёров в соцучреждениях

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и главам регионов снять устаревшие ограничения на работу волонтёров в больницах и социальных учреждениях. Об этом глава государства заявил на заседании, посвящённом развитию волонтёрского движения в стране.
Глава государства по особенному отметил "подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях".
— В социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счёту уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения, — сказал президент.
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