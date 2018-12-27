Путин попросил следить за выполнением стандартов поддержки волонтёров в регионах

Российский лидер отметил, что нужно сформировать детальные планы этой работы на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов вместе с добровольцами заняться мониторингом выполнения стандартов поддержки волонтёров.

— На федеральном уровне на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандартов поддержки волонтёров, разработанных агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд, и я очень прошу коллег из регионов, глав регионов вместе с волонтёрами организовать мониторинг выполнения практических шагов, обозначенных в стандарте, — заявил Путин на Госсовете.

Ранее российский лидер поручил правительству и региональным руководителям снять устаревшие ограничения на волонтёрскую работу в больницах и соцучреждениях.