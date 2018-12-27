Путин рассказал о новом статусе для НКО, реализовавших проекты

Некоммерческие организации, которые выиграли президентские гранты, автоматически получат новый статус. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании, посвящённом развитию волонтёрского движения в стране.
Статус называется "Исполнитель общественно полезных услуг". По словам главы государства, Фонд президентских грантов поддержал уже почти семь тысяч проектов некоммерческих организаций.
За неполные два года, по словам Путина, такой статус получили 187 НКО по всей стране.
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