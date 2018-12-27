Губернатор Новгородской области: Главное новогоднее блюдо? Пельмени

Андрей Никитин рассказал Лайфу о планах на Новый год и раскрыл, о чём мечтает под ёлкой.

Домашний и тихий праздник в кругу семьи — это, пожалуй, главный тренд для встречи Нового года у российских чиновников. Вот и губернатор Новгородской области Андрей Никитин намерен следовать этому сценарию. 2019-й он намерен встретить с родными за праздничным столом, где главным блюдом станут...пельмени. Никитин объясняет: его семья родом с Урала, поэтому другого ответа и быть не могло.

— Лепим сами, я сам тоже участвую. Супруга, конечно, в большей степени, но я тоже в процессе. Подношу снаряды, — шутит губернатор.

Кстати, Никитин перед заседанием Госсовета РФ тоже сорвал с ёлки бумажное украшение с детской мечтой, обязуясь её исполнить. У него самого тоже есть мечта — и достаточно практичная.

— Мечтаю победить некоторые проблемы, которые есть в регионе, — рассказал глава региона. — Когда видишь неотремонтированные детские сады, школы, и не всегда удаётся делать всё быстро, но хочется иметь возможность делать это быстрее. Поэтому моя мечта — это, наверное, больший социальный бюджет для Новгородской области.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер Крыма Сергей Аксёнов рассказали Лайфу, как встретят грядущий Новый год. Они оба отметят главный волшебный праздник в семейном кругу.