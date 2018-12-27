"Личным примером". Путин призвал глав регионов поддержать проекты волонтёров

Российский лидер Владимир Путин призвал глав регионов страны на личном примере поддержать проекты волонтёров. С таким предложением президент выступил на заседании Государственного совета РФ.
— Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но нужен — безусловно, сейчас я хочу обратиться к коллегам из регионов РФ — нужен, конечно, и личный пример, — сказал он.
По словам главы государства, личный пример всегда является определяющим.
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