"Личным примером". Путин призвал глав регионов поддержать проекты волонтёров

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"Личным примером". Путин призвал глав регионов поддержать проекты волонтёров

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин призвал глав регионов страны на личном примере поддержать проекты волонтёров. С таким предложением президент выступил на заседании Государственного совета РФ.

— Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но нужен — безусловно, сейчас я хочу обратиться к коллегам из регионов РФ — нужен, конечно, и личный пример, — сказал он.

По словам главы государства, личный пример всегда является определяющим.

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