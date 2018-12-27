Политолог объяснил, зачем Трамп навестил американских военных в Ираке

По словам Бориса Межуева, глава Соединённых Штатов убедил своих военнослужащих, что вывода войск из этой страны не будет.

Своим визитом в Ирак президент США Дональд Трамп хотел доказать, что вывода американских войск из этой страны не будет. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм", политолог Борис Межуев.

Главное, что он сделал, — это уверил американских военнослужащих в Ираке, что вывода войск не будет. Что здесь американцы находятся законным образом, по приглашению иракского правительства, багдадского. Борис Межуев, политолог

Также, по его мнению, своим поступком Трамп намеревался доказать всем, что вывод войск из Сирии не означает прекращения военной операции в Ираке и "американцы не осуществляют спонтанное бегство из всех регионов мира".

— Вообще то, что Трамп сделал в Сирии, в некоторой степени удивительно — он пошёл ровно против всей своей команды. Не просто против одной части команды, а против всего командования по национальной безопасности. И, я думаю, он столкнулся с огромной оппозицией своей партии... Ну, вот он решил таким образом продемонстрировать свою как бы лояльность американской военной политике, преемственность курса — это было главной его задачей, — подчеркнул Межуев.

Накануне Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей встретились с американскими военнослужащими в Ираке. Во время визита президент США заявил, что вывода войск Штатов из этой страны не будет.