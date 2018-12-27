Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

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Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

На основе результатов математического моделирования специальные конструкции выполнили в форме цилиндров.

Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили специальными конструкциями от возможного столкновения с проходящими судами. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

— К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на основе результатов математического моделирования возможного столкновения конструкция палов выполнена в форме цилиндров.

Помимо этого, участок полностью оснащён необходимым навигационным оборудованием, которое позволит судам безопасно проходить канал.

Как ранее писал Лайф, по Крымскому мосту с момента открытия проехало более 3 млн автомобилей.

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