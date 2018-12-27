Депутат Плетнёва — об избиении Башаровым своей супруги: Ну и что теперь?

И это далеко не первое неожиданное заявление парламентария. Относительно насилия в семья она заявила, что такая проблема "у меня не стоит, у вас — не знаю".

Председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва резко прокомментировала ситуацию с актёром Маратом Башаровым, который избил свою жену. Об этом сообщает портал Super.

— Разбирайтесь со своими Маратами сами. Избил жену? Ну и что теперь? Я-то что? — сказал она.

Стоит отметить, что это далеко не первое неожиданное заявление Плетнёвой. Ранее в беседе с Лайфом депутат, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о том, что половина россиянок опасается стать жертвой насилия в семье, заявила: "У меня проблема домашнего насилия не стоит, у вас — не знаю".

Напомним, что 44-летний российский актёр Марат Башаров жестоко избил свою жену Елизавету и сломал ей нос. В настоящий момент 32-летняя женщина находится в больнице, у неё диагностировали перелом носа.