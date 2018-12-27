Голикова назвала задачу проекта "Социальная активность", связанную с волонтёрами

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января начнётся реализация федерального проекта "Социальная активность". Его ключевой задачей является вовлечение россиян в деятельность волонтёров.

— Одна из его ключевых задач — расширение участия по вовлечению к 2024 году в добровольческую деятельность 20% наших граждан, это практически 30 млн человек, — сказала Голикова на Госсовете.

Голикова добавила, что в течение шести лет на этот федеральный проект и развитие добровольчества будут направлены средства в объёме чуть более 27 млрд рублей.