Уральцы потребовали исключить из класса мальчика с особенностями развития

Дети рассказали, что их одноклассник часто срывает уроки и набрасывается на сверстников с кулаками.

В Челябинске родители потребовали убрать из класса ребёнка с замедленным развитием. Об этом сообщает издание "74.ru".

Как рассказали дети, мальчик мог спокойно встать во время урока и начать ходить по классу. Помимо того, он часто вёл себя довольно агрессивно.

— Он несколько раз срывал уроки, потом начались конфликты. Например, был случай, когда одноклассник просто проходил мимо парты и задел его тетрадь ногой, он на него сразу набросился с кулаками, — рассказала мама одного из пятиклассников.

Она также заявила, что однажды мальчик подошёл к её сыну с фразой "Давай подерёмся", пнул его в пах, ударил кулаком в висок и толкнул в стену. Также он избил ещё одного своего одноклассника, после чего матери решили написать заявление директору на родительском собрании.

Помимо этого, родители решили установить ежедневное дежурство в классе. Одна из матерей заявила, что мальчик однажды при ней швырнул ножовку, которой чуть не попал в спину одному из сидящих впереди.

Мать проблемного ребёнка, наоборот, заявляет, что её сына провоцируют одноклассники.

— Комиссию мы проходили, потому что начались трудности с поведением и учёбой, в результате сыну поставили диагноз ЗПР, до этого невролог ставил СДВГ, — рассказала она.

Как ранее писал Лайф, психологи порекомендовали обучать трудных подростков на дому.