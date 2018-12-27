Очень плохой Санта. Россиян предостерегли от грабителей в костюмах Деда Мороза

Казалось бы, правила — проще некуда. Но откуда тогда берётся статистика по преступлениям, совершённым аниматорами в красных колпаках (и не только).

Роспотребнадзор призвал россиян внимательнее относиться к выбору аниматоров — Дедов Морозов и Снегурочек — на Новый год. Рекомендации по приглашению артистов опубликованы на сайте ведомства.

Чтобы праздник не был испорчен, эксперты советуют не полагаться на устные договорённости, а заключить с аниматорами соглашение. Пусть в договоре будут указаны сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств. Для составления документа лучше посоветоваться с юристами. Конечно, мороки много, но улыбка ребёнка гораздо дороже.

Ведомство также призывает обратить внимание на отзывы клиентов, которые уже воспользовались услугами агентства или аниматоров, и проверить благонадёжность специалистов.

Лучше заказывать услугу через агентство, а не у "частников". Хотя подводные камни бывают и там и там.

— Будьте осторожны. Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора — фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной, — призывает Роспотребнадзор.

Есть ещё одна важная простая истина, о которой многие в предпраздничных хлопотах просто забывают. Приглашая чужих людей в дом, вы должны учитывать риски. Недобросовестные Дед Мороз и Снегурочка прямо во время мероприятия могут совершить кражу, а вы и не заметите, подсказывают эксперты.

А ранее Лайф сообщал, что в России могут создать реестр недобросовестных Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы люди знали, кого не стоит приглашать к себе в дом.

Кстати, на форумах в преддверии Нового года пользователи пишут о своих неудачных столкновениях с пьяным Дедом Морозом. Самые криповые истории мы собрали тут.