Медведев утвердил Концепцию развития волонтёрства в России до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития добровольчества в стране до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Документ предусматривает "развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению добровольцев к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций".
Планируется, что волонтёрство будет развиваться в разных профессиональных и социальных группах, среди людей разного возраста, а также в семьях. Также будет организована единая информационная система в сфере развития добровольчества.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени