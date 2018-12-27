Медведев утвердил Концепцию развития волонтёрства в России до 2025 года

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Медведев утвердил Концепцию развития волонтёрства в России до 2025 года

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Ожидается, что её реализация будет способствовать развитию добровольческой деятельности и расширению мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития добровольчества в стране до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Документ предусматривает "развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению добровольцев к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций".

Планируется, что волонтёрство будет развиваться в разных профессиональных и социальных группах, среди людей разного возраста, а также в семьях. Также будет организована единая информационная система в сфере развития добровольчества.

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