Путин призвал не бюрократизировать движение волонтёров

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Путин призвал не бюрократизировать движение волонтёров

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение. Глава государства напомнил, что оно должно оставаться добровольческим.

— Я только прошу администрацию и Правительство РФ посмотреть на все эти поручения с той точки зрения, чтобы не забюрокрачивать вот это волонтёрское движение, — сказал лидер страны на Госсовете.

Глава государства добавил, что вся ценность волонтёрского движения в том, что оно добровольческое.

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