Путин призвал не бюрократизировать движение волонтёров

Президент России Владимир Путин обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение. Глава государства напомнил, что оно должно оставаться добровольческим.

— Я только прошу администрацию и Правительство РФ посмотреть на все эти поручения с той точки зрения, чтобы не забюрокрачивать вот это волонтёрское движение, — сказал лидер страны на Госсовете.

Глава государства добавил, что вся ценность волонтёрского движения в том, что оно добровольческое.