Мать двоих детей нашли мёртвой в багажнике машины в Перми

В убийстве подозревают супруга погибшей, который, предположительно, напал на неё во время ссоры.

В Перми полицейские нашли тело пропавшей две недели назад матери двоих детей, сообщает издание "В курсе" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Согласно следователям, 12 декабря 28-летняя Елена Жигало перестала выходить на связь. По словам супруга, она ушла из дома в неизвестном направлении после того, как между ними произошла ссора. Но заявление о пропаже поступило в полицию только 25 декабря.

Как отмечается, 29-летнего мужа задержали по подозрению в том, что он, предположительно, напал на неё во время ссоры и забил до смерти, после чего пытался скрыть тело.

Сообщается, что у женщины остались дочь и сын от первого брака, которые большую часть времени проводят с бабушкой.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ульяновске нашли тела двоих детей и двоих взрослых с огнестрельными ранениями.