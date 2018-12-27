"Она не права". Садальский ответил на заявление Лолиты о Крыме

Популярная певица украинского происхождения отвергла российский статус полуострова, чем вызвала гнев у пользователей соцсетей, коллег и поклонников.

Российский актёр Станислав Садальский не согласился с заявлением певицы Лолиты о том, что Крым "остаётся украинским" регионом. Заслуженный артист РСФСР признался, что он и сам огорчён тем, что его не пускают на Украину, однако менять свои взгляды из-за этого он не собирается.

— Севастополь для меня всегда был российским, — приводит слова Садальского Nation News.

И хотя, по словам Садальского, точку зрения певицы он не разделяет, но осуждать её он не стал.

— С Лолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита так считает, и это её мнение, я его уважаю. У меня своё мнение, — добавил он.

Ранее Милявская заявила, что для неё Крым остаётся украинским и когда приезжает на концерты на полуостров, то поёт песни на украинском языке.

Напомним, что в апреле 2016 года певице запретили въезд на Украину на три года. В связи с запретом популярная исполнительница лишилась возможности навещать мать и дочку, которая однажды заболела и нуждалась в материнском внимании. В ответ певица пригрозила властям Украины чёрной кармой и Гаагским судом.