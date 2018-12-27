Глава фонда "Вера" предложила чиновникам стать волонтёрами в хосписах

Она отметила, что когда человек неизлечимо болен, тогда "отпадает шелуха и важным остаётся только действительно важное".

Учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер на заседании Госсовета обратилась к чиновникам, предложив им посетить хосписы в качестве волонтёров.

— Поволонтёрьте, придите без камер к нам, потому что тогда вы поймёте, что хосписов не нужно бояться, с нами не страшно; страшно, когда нас нет. Вы поймёте какие-то настоящие ценности, потому что когда человек неизлечимо болен, когда он знает свой горизонт, отпадает шелуха и важным остаётся только действительно важное. И совершенно изменится, я убеждена в этом, ситуация в социальной сфере, если люди, облечённые властью и должностью, придут и поволонтёрят, не поговорят, а именно поволонтёрят, — сказала она чиновникам, присутствовавшим на заседании.

Федермессер отметила, что подобная работа для них будет полезной, чтобы их "душевные качества не затихали", а сами они "не черствели на своей тяжёлой работе".